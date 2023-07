Fao: Meloni, 'da Roma parta nuova fase, mi aspetto azioni concrete'

Roma, 24 lug. (Adnkronos) - "La prosperità del nostro vicino e la nostra prosperità, per questo siamo qui oggi. E mi aspetto che siamo tutti d'accordo su azioni concrete. Per questo, credo che sia fondamentale investire in ricerca e tecnologia per rinnovare i nostri sistemi a...

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – "La prosperità del nostro vicino e la nostra prosperità, per questo siamo qui oggi. E mi aspetto che siamo tutti d'accordo su azioni concrete. Per questo, credo che sia fondamentale investire in ricerca e tecnologia per rinnovare i nostri sistemi alimentari, sviluppare nuovi sistemi sostenibili, migliorare la qualità e la quantità delle produzioni". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo al vertice 'Food System Summit +2', presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

"Siamo a Roma, da Roma ci auguriamo inizi una nuova fase nel cammino delle sicurezza alimentare – ha rimarcato la presidente del Consiglio – un cammino nuovo, con radici salde e ben piantate nelle nostre tradizioni. Cicerone diceva – ha ricordato – che di tutte le arti da cui si ricava qualche profitto nessuna è migliore, più redditizia e degna di un uomo libero dell'agricoltura".