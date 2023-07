**Fao: Meloni, 'per 3 giorni Roma capitale mondiale sicurezza alimentare...

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – "Per tre giorni Roma sarà la capitale mondiale della sicurezza alimentare", con un appuntamento che "onora l'impegno dell'Italia in un ambito che il nostro Paese considera cruciale". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo al vertice 'Food System Summit +2', presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) a Roma.