Far ritrovare la consapevolezza alle persone e renderle felici

Roma, 22 gen. (askanews) – “Aiutare le persone a realizzare i propri sogni”. Questo l’obiettivo che si pone Daniele Salamina, imprenditore, ricercatore e maestro di yoga: “Una mission la mia -spiega- che vuole aiutare a trasformare le passioni di chi le coltiva in una professione libera, gratificante e redditizia. Lo faccio, in particolare, con ONYX Academy che propone, fra gli altri, corsi di estetica avanzata, di ricostruzione unghie, massaggi, extension ciglia e dermopigmentazione e altri, tra cui un percorso di crescita personale e professionale, il TTP (Teachers Training Program). Dal 2008 a oggi, abbiamo formato, nelle nostre trenta sedi, presenti sul territorio italiano, oltre 50mila studenti molti dei quali hanno aperto una propria attività”.

Un calendario fitto di appuntamenti quello messo in piedi dall’Accademia, con la possibilità di prendere parte ai corsi e master anche online: “Si tratta -spiega ancora Salamina- di una formazione di alta qualità con la presenza di insegnanti di caratura internazionale. Ma la nostra caratteristica è data dal fatto che noi formiamo internamente i nostri insegnanti non solo tecnicamente, ma soprattutto personalmente con un percorso di crescita personale che ho creato e che seguo direttamente come coach, il TTP (Teachers Training Program). Inoltre continuiamo a seguire i nostri allievi anche dopo il conseguimento dell’attestato e ci stiamo adoperando per aiutare i nostri allievi ad entrare nel mondo del lavoro tramite un nuovo servizio che metta in contatto i nostri studenti con centri estetici che cercano personale. Un’assistenza professionale e diretta, dove poter scambiare opinioni e consigli con il resto della community”.

Katherine, Jessica, Simona sono tre ragazze che ce l’hanno fatta: “Le loro storie -ricorda Salamina- sono raccontate in video-interviste presenti sul nostro sito www.OnyxAcademy.it. Una testimonianza, la loro, importante perché infonde coraggio in chi magari oggi vive una fase della vita complessa. Far ritrovare una giusta armonia tra lavoro e spiritualità è insomma il nostro obiettivo che proviamo a raggiungere anche attraverso la pratica dello yoga di cui sono maestro. Ho creato un metodo di sviluppo interiore che unisce tutto questo e che racconto nel mio libro YOGA Autentico. Ho aperto, a Milano, una scuola Authentic Yoga www.AuthenticYogaMilano.it e poi ho lanciato un nuovo corso di Meditazione autentica basato su otto incontri settimanali. Con Authentic Yoga Techers Training sto inoltre formando nuovi insegnanti di yoga sempre più cosapevoli e “autentici” che possano così aprire nuove scuole Authentic Yoga nel modo ed aiutarmi così in questa “impresa di consapevolezza”. Corsi che, nel corso degli anni, si sono sempre più raffinati. Anche qui il mio obiettivo è rendere felici le persone, puntando su una ritrovata consapevolezza”.