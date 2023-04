Far West in provincia di Alessandria, sparatoria in centro a Tortona

L'improvvisa sparatoria in centro a Tortona ha fatto scattare le indagini dei carabinieri su cause e dinamiche esatte

In provincia di Alessandria ci sono stati momenti di vero panico e violenza assoluta, con una improvvisa sparatoria di Pasquetta avvenuta in centro a Tortona. Da quanto si apprende sui media ci sono state due persone che sono state ricoverate in prognosi riservata dopo che lunedì sera erano esplosi i colpi in centro, esplosi pare nell’ambito di un regolamento di conti.

Violenta sparatoria in centro a Tortona

I media spiegano che tutto è accaduto a Tortona, in provincia di Alessandria, dove due uomini di origine africana sono stati attinti da colpi di arma da fuoco. I due sono stati ricoverati in prognosi riservata all’ospedale dopo una sparatoria uno di loro pare sia in condizioni più gravi dell’altro dopo essere stato colpito al torace. La sparatoria è avvenuta nella tarda serata di lunedì in una zona centrale della cittadina. E le cause?

Le indagini su cause e protagonisti

Pare siano da attribuire ad una sorta di “regolamento di conti” fra gruppi rivali, anche se al momento non è dato sapere se i contenenti fossero effettivamente più di due. La conferma arriva dai carabinieri della territoriale che sono dovuto intervenire. Le prime informazioni spiegano che dal luogo della sparatoria pare sia stata vista allontanarsi una terza persona. Dal canto loro i militari stanno cercando di capire che ruolo possa aver avuto nella vicenda questo “fuggitivo”. Al momento non è possibile assumere a Sit i feriti date le loro condizioni.