Farchioni: la sostenibilità del cibo nasce da unione terra-uomo

Parma, 30 mar. (askanews) – “Tutti i prodotti vengono dalla terra e sono fatti dall’uomo”. Nel momento in cui si discute di cibo sintetico e di come preservare i prodotti Made in Italy, da Cibus Connecting arriva un messaggio chiaro rivolto ai consumatori.

“La sostenibilità è data dall’unione tra l’uomo e la terra e più l’uomo riesce a lavorare la terra senza scorciatoie più la terra darà prodotti di eccellenza e di bontà – ricorda Marco Farchioni, export manager Farchioni 1780 -. Questo il consumatore deve ricercare: l’unione tra il campo e lo scaffale”.

Riscoprire la simbiosi tra terra e uomo è l’impegno di Farchioni, il gruppo con oltre 240 anni di storia che coltiva i prodotti della terra e li trasforma in olio, birra, vino, farine speciali e distillati. Da qui l’appello a riscoprire prodotti etici, rispettosi della natura e della terra. “L’azienda sta andando bene, sta crescendo soprattutto in prodotti nuovi perché stiamo capendo che non vogliamo per forza produrre di più ma farlo meglio – conclude Farchioni -. Il consumatore merita una scelta, una scelta di qualità, di certezze, di sostenibilità dalla terra”.