Fare cultura assicurativa per rendere consapevoli le persone

Roma, 4 giu (askanews) - Un blog e poi un libro per informare le persone sul ruolo dell'agente assicurativo e sul settore in cui opera. Giancarlo Giovannini è un professionista che ama il suo mestiere ed è per questo che si è messo in gioco per far sì che la conoscenza non sia ridotta a elemento...

Roma, 4 giu (askanews) – Un blog e poi un libro per informare le persone sul ruolo dell’agente assicurativo e sul settore in cui opera. Giancarlo Giovannini è un professionista che ama il suo mestiere ed è per questo che si è messo in gioco per far sì che la conoscenza non sia ridotta a elemento superfluo: “Molti italiani -sottolinea- pensano che il mio lavoro sia spesso poco chiaro e trasparente. Ma io sono appassionato di quello che faccio e allora ho deciso di fare la mia parte per innalzare la reputazione del settore in cui opero. Nasce con questo intento Le pillole assicurative, un blog, poi diventato libro, in cui, attraverso video autoprodotti, diretti ed esaustivi spiego al grande pubblico, con spontaneità ma competenza, alcuni temi del mio mondo”.

Un approccio, quello di Giovannini, decisamente diverso rispetto a quello cui siamo abituati: “Il mio intento -afferma- è informare gratuitamente, contribuire a praticare quell’educazione finanziaria che è alla base di ogni ragionamento. Convinto come sono che, alla fine, la competenza e l’onestà vincono sempre. Ed è così che, dopo aver aperto nel 2017 una pagina Facebook, sono voluto andare oltre. Con il sito www.pilloleassicurative.it, ho iniziato a illustrare cosa fare quando si vuole sottoscrivere una polizza, come evitare fregature, in che modo comportarsi per diventare clienti attenti e responsabile, quali domande rivolgere all’assicuratore. Piccoli accorgimenti che aiutano il consumatore ma che rendono il nostro settore finalmente trasparente. E di questo c’è assoluto bisogno”.

L’esperimento del blog ha avuto subito un successo inaspettato ed è così che Giovannini ha deciso di pubblicare un libro sul tema: “Perché tanti italiani ogni anno firmano polizze stravaganti e inutili che, in caso di sinistro, non consentono di ricevere un giusto risarcimento che copra i danni subiti? Il volume -dice Giovannini- si pone lo scopo di rispondere a questa domanda, la madre di tutte le domande. La risposta è nella cultura assicurativa, nel rendere edotte le persone che intendono sottoscrivere contratti. Nel testo, che si intitola anch’esso Le pillole assicurative, spiego come comportarsi e lo faccio anche attraverso il racconto si storie, di fatti che sono realmente accadute. Un libro tutto da leggere per diventare consapevoli e, perché no, di dare una luce diversa alla nostra professione. Una professione che amo profondamente”.