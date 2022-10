Fare la spesa a domicilio: è questo il trend del momento

Ricevere la spesa a domicilio semplifica la vita e permette di avere molto più tempo a disposizione per dedicarsi ai propri hobby e alla propria famiglia.

Lo shopping online è diventato ormai una vera e propria moda anche in Italia: da quando è scoppiata la pandemia di Covid infatti in moltissimi hanno sperimentato la comodità dei servizi di delivery, al punto tale da non abbandonarli più. La tendenza ad effettuare ordini online per riceverli direttamente a domicilio ha interessato anche l’ambito della spesa alimentare, tant’è che alcune importanti catene di supermercati in Italia hanno scelto di inaugurare servizi ad hoc per rispondere al meglio alle nuove esigenze della clientela.

Fra le varie piattaforme troviamo anche EasyCoop: una piattaforma online che consente di ordinare comodamente via web e ricevere la spesa a domicilio, senza doversi recare personalmente al supermercato. Vediamo insieme come funziona questo servizio e perché si tratta di un trend destinato a crescere sempre di più nel prossimo futuro.

EasyCoop: come funziona il servizio di spesa a domicilio

EasyCoop è un innovativo servizio lanciato dai supermercati ad insegna Coop Alleanza 3.0 ed attivo oggi in diverse località della provincia di Roma, dell’Emilia-Romagna e del Veneto. Tutti i clienti che lo desiderano possono registrarsi gratuitamente all’interno del portale ufficiale di EasyCoop ed iniziare a fare la spesa online in tutta comodità. Nel portale è possibile trovare un ampio assortimento di prodotti, leggerne le caratteristiche ed inserirli nel proprio carrello in modo da effettuare una spesa in tutta tranquillità, senza fretta e senza fatica.

Una volta che si è riempito il carrello online, non rimane che procedere con il pagamento, scegliere un giorno ed una fascia oraria in cui si desidera ricevere la spesa a domicilio e attendere l’arrivo di un operatore direttamente a casa propria.

EasyCoop: comodo, sicuro e conveniente

EasyCoop non è l’unico servizio di spesa online a domicilio disponibile ad oggi in Italia, ma si distingue per alcune caratteristiche che lo rendono particolarmente comodo, sicuro e conveniente. Innanzitutto, la spesa online si può fare sia dal portale ufficiale che all’interno dell’applicazione per smartphone dunque si tratta di un servizio estremamente comodo e alla portata di tutti. Oltre a questo, EasyCoop garantisce sempre la massima sicurezza ai propri clienti: anche gli anziani possono fare la spesa online in tutta tranquillità, senza il rischio di truffe o di brutte sorprese. EasyCoop invia un messaggio con numero identificativo e fotografia dell’incaricato che si occupa della consegna della spesa a domicilio. In tal modo si può essere certi di non aprire la porta di casa ad un potenziale truffatore.

Infine, EasyCoop è un servizio conveniente e non si rischiano brutte sorprese. Nel momento in cui devono riempire le borse della spesa, gli operatori incaricati selezionano i prodotti più freschi e con scadenza meno ravvicinata. Questo è un dettaglio che fa una grande differenza e che non deve essere sottovalutato, perché si traduce in meno sprechi e in una spesa effettivamente intelligente, sotto tutti i punti di vista.

Ricevere la spesa a domicilio: un vantaggio che semplifica la vita

Ricevere la spesa a domicilio è sicuramente un bel vantaggio, che semplifica la vita e permette di avere molto più tempo a disposizione per dedicarsi ai propri hobby e alla propria famiglia. Vale dunque la pena approfittare dei servizi come EasyCoop e moltissimi italiani questo l’hanno già capito!