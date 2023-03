Faretti led da esterno: i migliori del 2023

Tornare a casa la sera o la notte tardi può spaventare e preoccupare specie se l’illuminazione non è sufficiente o adatta. Per risparmiare e garantire anche una corretta illuminazione, i faretti led da esterno sono un dispositivo funzionale ed efficace. Nei paragrafi a seguire proviamo a spiegare quali sono i migliori da ordinare.

Faretti led da esterno

I faretti led da esterno si possono usare per diversi scopi: illuminare gli alberi, il viale o il giardino di casa oppure una terrazza. In questo modo è possibile avere un risparmio energetico da abbinare a un risultato efficace e potente al tempo stesso garantendo il massimo livello di illuminazione con una spesa minima.

Negli ultimi anni, la tecnologia led ha fatto notevoli passi al punto che questi dispositivi permettono di ridurre i consumi per diverso tempo garantiscono una energia pulita dal momento che non emettono radiazioni e non hanno sostanze nocive come componenti interni. Sono sicuramente una ottima alternativa ai soliti sistemi di illuminazione.

Come già detto, sono strumenti versatili dal momento che permettono di adattarsi a qualsiasi impiego. Si compongono di una placca led e di una struttura esterna. A seconda dei vari modelli in circolazione, possono avere diverse funzioni. Infatti, sono dotati di un sensore di movimento e crepuscolare in modo da poterli usare in ogni momento.

I vari modelli di faretti led da esterno sono impermeabili, quindi resistenti a ogni tipo di condizione climatica: che sia la pioggia, l’umidità o i raggi solari. Presentano poi delle caratteristiche tecniche come la luminosità che è molto efficiente, il ciclo di vita, il colore della luce che può essere chiaro oppure nitido e la funzionalità.

Faretti led da esterno: caratteristiche

Questo tipo di faretti LED garantiscono non solo una buona illuminazione, ma permettono anche di ridurre il consumo energetico aiutando così a risparmiare. Rispetto ad altri modelli che si trovano in commercio, hanno bisogno di un consumo energetico minore e, rispetto alle luci tradizionali, hanno una vita media di cinque volte superiore.

Inoltre, non necessitano di grandi capacità al momento dell’installazione e si adattano a qualsiasi tipo di applicazione. Con i faretti led da esterno è possibile anche scegliere il tipo di luce che può essere caldo oppure freddo o bianca o colorata in modo da personalizzare qualsiasi area in base ai propri gusti ed esigenze.

Si possono usare anche per illuminare la piscina e creare una atmosfera particolare durante la notte. In commercio si trovano anche i modelli da incasso che si possono inserire all’interno della pavimentazione della piscina. È possibile usarli anche per illuminare il giardino e mettere in risalto alberi o piante.

Questo tipo di illuminazione è adatta anche per le pareti esterne della casa oppure si possono montare sul terrazzo dell’abitazione o direttamente sul balcone per illuminare l’area circostante. Al momento della scelta, è bene valutare alcuni parametri come la potenza, le dimensioni ma anche l’efficienza energetica e la potenza.

Faretti led da esterno: il migliore

Coloro che vogliono dei faretti led per la zona esterna della casa che siano efficienti, i consumatori, in base alle recensioni sul sito ufficiale, optano per la tipologia Solar Power 100 che è la risposta e alternativa a qualsiasi altro sistema di illuminazione. Si tratta di un dispositivo che si ricarica per mezzo della luce solare in modo da poterlo poi usare tutta la notte.

Questo faretto led garantisce un ottimo risparmio energetico anche grazie alle sue 13 ore di autonomia. È in grado poi di passare da una luce un po’ più soffusa a un’altra vivida e viceversa. È indicato anche per condizioni climatiche avverse dal momento che riesce a resistere sia al gelo invernale che all’arsura estiva.

Solar Power 100 è molto potente proprio per i suoi 100 led che garantiscono una luminosità alta in grado di creare ambientazioni della giusta illuminazione della zona esterna della casa. Non ha bisogno di particolari installazioni dal momento che non richiede l’ausilio di cavi, ma bisogna soltanto avvitarlo al muro o alla parete.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Funziona in maniera molto semplice poiché bisogna lasciarlo appunto sotto i raggi del sole per tutto il tempo in modo che si carichi. In seguito, è possibile installarlo dove si preferisce e accenderlo tramite tasto on/off. È in grado di creare la giusta illuminazione partendo dal tardo pomeriggio fino all’alba del giorno dopo.

Ordinare Solar Power 100 è facile dal momento che non è possibile reperirlo nei negozi oppure online, ma il consumatore si collega cliccando qui al sito ufficiale del prodotto per attivare la promozione di 5 faretti led per l’esterno al costo di 59,90€ invece di 119,80€. Per il pagamento sono ammesse le seguenti modalità: PayPal, carta di credito e i contanti con la formula del contrassegno direttamente al corriere alla consegna.

