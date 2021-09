Fariba Tehrani ha annunciato via social la prematura scomparsa di suo fratello, dovuta - sembra - al Coronavirus.

Attraverso un lungo sfogo via scoail Fariba Tehrani, ex naufraga dell’Isola dei famosi e madre di Giulia Salemi, ha annunciato la scomparsa di suo fratello.

Fariba Tehrani: il dramma

Il fratello di Fariba Tehrani è scomparso e ad annunciarlo è stata la stessa ex naufraga, che ha svelato che le cause del decesso sarebbero state dovute al Covid: “Mio fratello Abdolhamid è morto.

Aveva fatto il vaccino due mesi fa! Ha preso lo stesso il Covid. Stamattina l’hanno trovato senza vita. Arresto cardiaco. Il mio cuore è a pezzi. Stanotte aveva sognato mia nonna, i miei genitori e mia sorella defunti. Sono a pezzi, per favore pregate per l’anima di Abdolhamid Mohammad Tehrani”, ha dichiarato l’ex naufragata, senza nascondere ai fan il suo dolore per la prematura scomparsa del fratello.

Fariba Tehrani: il dolore per il fratello

In tanti tra fan, amici e colleghi si sono stretti attorno a Fariba con messaggi di calore e d’affetto, dimostrandole la loro solidarietà in questo momento particolarmente difficile. La figlia Giulia si è ovviamente unita al suo dolore per la scomparsa dello zio.

Fariba Tehrani: il messaggio di Giulia Salemi

Per il momento Giulia Salemi si è chiusa nel massimo riserbo per quanto riguarda la scomparsa di suo zio ma sui social si è unita al dolore di Fariba postando un’emoticon a forma di mani giunte in segno di preghiera.

Al fianco dell’influcer – in questo mometno di grande dolore – è sempre presente il fidanzato Pierpaolo Pretelli.