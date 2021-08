Fariba Tehrani in ospedale: “Non capiscono cosa ho”

Fariba Tehrani si è recata in ospedale a causa di alcuni sintomi di malessere: le sue condizioni.

Fariba Tehrani ha svelato ai fan dei social di esser stata ricoverata in ospedale a causa di alcuni malesseri anche se i medici non avrebbero capito cosa abbia con certezza.

Fariba Tehrani in ospedale

La madre di Giulia Salemi, Fariba Tehrani, si è lamentata con i fan dei social per via delle ultime ore da lei trascorse in ospedale.

Il noto volto tv infatti avrebbe accusato un malessere generalizzato che l’avrebbe spinta a rivolgersi a degli specialisti, ma in ospedale nessuno avrebbe compreso quali siano le sue condizioni.

“Mi hanno detto che non capiscono cosa ho, dei miei dolori alla pancia non sanno, dei problemi al viso nemmeno, non mi hanno fatto neanche l’ecografia dicendomi che devo farla da privata e ho scoperto anche che devo pagare 84 euro, a questo punto andavo da un privato invece stare vicino a tutte queste persone che possono avere il virus…

e intanto la febbre è aumentata e adesso ho 38 e mezzo”, ha dichiarato la madre di Giulia Salemi.

Fariba Tehrani: le condizioni

Fin dal suo ritorno dall’Honduras – dove è stata protagonista dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi – Fariba Tehrani ha accusato alcuni malesseri e per questo ha deciso di sottoporsi a dei controlli specialistici. Al momento la madre di Giulia Salemi non è riuscita a comprendere la causa delle sue condizioni e per questo è tornata in ospedale.

Fariba Tehrani: il messaggio per sua figlia

Nelle ultime ore Fariba Tehrani ha dedicato un messaggio a sua figlia, Giulia Salemi, con cui ha dimostrato di avere un importante legame. “Il tesoro di una madre è sua figlia. Le parole non bastano per esprimere l’amore incondizionato che esiste tra una madre e una figlia. L’amore di una madre per sua figlia è come nient’altro al mondo. Non conosce legge, non ha pietà, osa tutte le cose e schiaccia senza pietà tutto ciò che si trova sul suo cammino”, ha scritto l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi.

Durante la partecipazione di sua figlia Giulia al famoso reality show Fariba non ha perso occasione per mostrarle tutto il suo sostegno e più volte ha detto la sua in merito al suo rapporto col fidanzato dell’influencer, Pierpaolo Pretelli. Oggi i due ex gieffini sono più uniti che mai e Giulia Salemi ha dedicato al fidanzato un romantico messaggio per il suo compleanno.