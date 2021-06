Fariba Tehrani, l’augurio alla figlia Giulia Salemi: “Spero diventerai mamma”

Fariba Tehrani ha fatto un particolare augurio a sua figlia Giulia Salemi e ha postato una tenera foto dell'influencer da bambina.

Attraverso i social Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, ha deciso di fare uno speciale augurio a sua figlia, oggi fidanzata con Pierpaolo Pretelli.

Fariba Tehrani: la dedica a Giulia

Reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi Fariba Tehrani ha scritto una splendida dedica per sua figlia Giulia Salemi, che non ha mai smesso di sostenerla durante il suo percorso da naufraga.

“Piccola mia ti ho cresciuta e ora sei diventata una piccola grande donna, e spero che fra 2 anni diventerai mamma come me…”, ha scritto Fariba postando una foto di quando Giulia era bambina, e ancora: “La mamma è: una sveglia, una cuoca, una maga, una cameriera, una professoressa, un’impresaria, una psicologa, un’infermiera, un gps (trova tutto!).

Una madre lavora 365 giorni all’anno e ne è orgogliosa. Anche se ci sono molte persone che pensano che non faccia nulla.” In tanti sui social hanno fatto i complimenti a Fariba per il suo commovente messaggio e si sono uniti al suo augurio per Giulia Salemi, che oggi sembra aver trovato la felicità accanto al fidanzato Pierpaolo.

Fariba Tehrani: l’amore tra Giulia e Pierpaolo

Pur avendo ammesso di non esser stata particolarmente convinta della liaison tra Giulia Salemi e Pierpaolo all’inizio della loro storia, oggi Fariba Tehrani sarebbe felice per l’unione tra sua figlia e l’ex velino. I due per il momento hanno deciso di continuare a vivere in città separate, ma in tanti sperano che, dopo l’estate, i due decidano di andare a convivere.

Per il momento Giulia Salemi continua a mantenere i suoi impegni di lavoro a Milano mentre Pierpaolo si trova a Roma, dove abitano anche suo figlio Leo e l’ex compagna Ariadna Romero.

Fariba Tehrani: la vita privata

Fariba Tehrani ha avuto sua figlia Giulia durante il suo matrimonio con Mario Salemi. La relazione tra i due è finita da moltissimi anni e oggi la madre dell’influencer ha dichiarato di essere single. In tanti speravano che all’Isola dei Famosi Fariba trovasse l’amore, ma a quanto pare l’ex naufraga non è stata fortunata. Oggi Fariba è molto concentrata sulla carriera e su sua figlia Giulia, e in tanti sperano che la storia tra l’influencer e Pierpaolo Pretelli duri così che il sogno di Fariba di diventare nonna finalmente si realizzi.