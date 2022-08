Fariba Tehrani verso il GF Vip 7: l’indiscrezione

La madre di Giulia Salemi, Farida Tehrani, potrebbe presto approdare al GF Vip 7.

Dopo l’esperienza vissuta all’Isola dei Famosi, sembra che la mamma di Giulia Salemi, Fariba Tehrani, sia pronta a varcare la soglia del GF Vip 7.

Fariba Tehrani al GF Vip 7

In queste ore in rete è deiventato sempre più insistente un rumor secondo cui Fariba Tehrani sarà una dei nuovi concorrenti del GF Vip.

L’ipotesi era stata lanciata alcuni mesi fa dalla figlia di Fariba, l’influencer Giulia Salemi, mentre in queste ore sarebbe stata confermata da Davide Maggio. Al momento sulla questione non sono giunti comunicati ufficiali dal GF Vip, ma in tanti tra i fan di Fariba sono impazienti di sapere se davvero sarà una delle concorrenti del reality show.

“Possiamo dirlo dai? Non è che porta sfortuna dirlo? Tu Gaia potresti partecipare il prossimo anno.

Dai concorrente unico Gaia Zorzi e Fariba Tehrani. Mia mamma ragazzi è convinta di farlo il prossimo anno. Gaia poi mi ha confessato che se lo farà mia mamma, allora lo farà anche lei. Dai tutte e due al GF vi ci vedo davvero“, aveva detto Giulia Salemi a tal proposito.

I concorrenti

Oltre a Fariba saranno concorrenti della settima edizione del reality show anche Giovanni Ciacci e Antonino Spinalbese, e in tanti tra i fan del programma sono curiosi di saperne di più.