Farmaceutica, Abiogen Pharma acquisisce la svizzera EffRx

Roma, 30 mag. (askanews) – Abiogen Pharma, azienda leader nell’area osteoarticolare e del metabolismo osseo, ha annunciato l’acquisizione del 97,09% dell’azienda svizzera EffRx Pharmaceuticals, che sviluppa e commercializza farmaci in particolare per patologie muscoloscheletriche e rare, presente in diversi mercati europei ed extraeuropei. La molecola principale di EffRx, l’alendronato, appartiene a un gruppo di farmaci non ormonali denominati Bifosfonati ed è distribuita da Abiogen in licenza per l’Italia fin dal 2014.

Spiega Massimo Di Martino, Presidente e AD di Abiogen Pharma : “Abiogen è un’azienda molto legata ancora al mercato italiano, l’85% dei nostri ricavi ancora arrivano dall’Italia. Noi siamo focalizzati nell’ambito dell’area osteoarticolare e del dolore, di conseguenza cerchiamo di portare delle soluzioni terapeutiche con i prodotti del nostro listino che sono proprio orientate a tutti quei pazienti che possono avere problemi di carattere osteoarticolare . Sicuramente il punto di contatto è l’asset che questa azienda ha e di conseguenza una formulazione di una molecola che fa parte della famiglia di Bifosfonati su cui la nostra azienda lavora ad almeno trent’anni se non di più e che comunque rappresenta una base importante: noi commercializziamo questo prodotto dal 2014 per l’Italia, lo conosciamo molto bene. Diciamo che questo brevetto di uso terapeutico per questa molecola è nato nei centri di ricerca che erano dell’Istituto Gentili, azienda dalla quale poi è nato il progetto Abiogen per cui in un certo qual modo abbiamo riportato a casa un nostro patrimonio importante”.

Per Abiogen, l’acquisizione di EffRx, che segue quella della tedesca Altamedics alla fine del 2022, consolida la strategia di internazionalizzazione avviata a partire dal 2015

Come sottolinea Prisa Di Martino, International Business Unit Head di Abiogen: “Abbiamo scelto di acquisire EffRx perché il prodotto di punta dell’azienda è il nostro secondo asset aziendale in termini di fatturato: abbiamo la distribuzione del prodotto dal 2014 e come esperti in casa con metabolismo osseo crediamo di poter sfruttare il nostro know how e poter godere di tutto il potenziale di questo prodotto anche a livello internazionale. Abbiamo il piacere di fare accordi con realtà che sono simili a noi, sia magari per dimensione che per area terapeutica. Nel caso di EffRx con l’alendronato abbiamo avuto la possibilità di avere un portafoglio prodotti a disposizione per internazionale che è rappresentasse il quadro corretto completo per la terapia dell’osteoporosi”. “Per il futuro – aggiunge – abbiamo intenzione di continuare la nostra espansione internazionale anche per ridurre il rischio di dipendenza da un unico Paese, per di più legato a un prodotto rimborsato, e vorremmo continuare la nostra espansione anche in termini di presenza diretta: quindi non solo con Altamedics in Germania e EffRx in Svizzera ma vorremmo aumentarla ancora nei Paesi nei quali abbiamo una presenza diretta “.