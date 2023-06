Farmaceutica, da Merck il podcast 'Ottostorie' per raccontare valori e missione azienda

Padova, 14 giu. (Adnkronos Salute) – E’ nato con lo scopo di comunicare valori, missione e visione che ogni giorno animano l’impegno dell’azienda, il podcast ‘Ottostorie. Racconti per un mondo migliore’, realizzato da Merck Italia e da oggi disponibile sulle principali piattaforme online. Il progetto di edutainment, realizzato in collaborazione con Vois, una podcast creators company italiana – spiega una nota aziendale – è strutturato in 8 episodi. Ogni due settimane sarà resa disponibile una puntata, che racconterà la storia di un personaggio illustre, scelto tra imprenditori, inventori, astronauti, visionari e filantropi. Ogni personaggio sarà legato a una parola che descrive un aspetto importante della cultura di Merck e potrà essere di interesse per le nuove generazioni, audience principale della nuova iniziativa.

Sono 8 storie, 8 modi diversi di intendere le parole chiave del mondo Merck: il sogno, l’amore, il genio, la curiosità, la visione del futuro, l’unicità, l’impatto, la capacità di fare la storia, raccontati attraverso le vite di grandi uomini e grandi donne, come Leonardo Da Vinci, Rita Levi Montalcini, Audrey Hepburn e Adriano Olivetti. Con la voce narrante di Ilaria Cappelluti, conduttrice radiofonica e voce di documentari, audiolibri e spot pubblicitari, il podcast racconterà le peculiarità dell’essere umano e i valori essenziali per dare vita a un mondo migliore. Al racconto sul personaggio associato alla parola, in ogni puntata, si alterneranno le voci di una spokeperson di Merck e di un ospite esterno che approfondiranno l’ispirazione e gli insegnamenti tratti dalla storia del protagonista dell’episodio.

"Quando pensiamo all’uomo, pensiamo a un luogo in cui si incontrano molteplici attitudini, istinti, tensioni e volontà – afferma Iris Buttinoni, direttore Comunicazione di Merck Italia -. Raccontare un uomo significa essere pronti ad accogliere la varietà umana e, al tempo stesso, saperne ricavare significati comuni, che si possono sintetizzare con parole suggestive e potenti. Noi lo abbiamo fatto attraverso le voci e le esperienze di Merck, azienda scientifica e tecnologica leader in Healthcare, Life Science ed Electronics con oltre 350 anni di storia, e il corollario di vicende indimenticabili, sia classiche che contemporanee, a cui ci ispiriamo ogni giorno”. Tutti i podcast sono disponibili sulle principali piattaforme podcast, come Spotify, Apple Podcasts ed Amazon Music.