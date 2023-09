Farmaceutica, il sito di Eli Lilly Italia a difesa dell'ambiente

Firenze, 29 set. (askanews) – Conciliare la crescita economica con l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale è una delle sfide più importanti del nostro tempo. Per ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente e raggiungere una piena integrazione con il territorio, il sito produttivo di Eli Lilly Italia a Sesto Fiorentino ha completato la realizzazione di un nuovo sistema di trigenerazione da 4,3 MW.

Huzur Devletsah, presidente e general manager Eli Lilly Italia : “La costruzione del nuovo impianto si inserisce perfettamente nella strategia di Lilly che, come ben sappiamo, opera in un settore caratterizzato da una crescente domanda e ha sempre investito con il duplice obiettivo di aumentare l’efficienza energetica e, allo stesso tempo, garantire il rispetto dell’ambiente e l’uso sostenibile delle risorse energetiche. Nell’ultima decade, infatti, l’indice di efficienza energetica dell’impianto è migliorato del 60% grazie al Programma di Sostenibilità Ambientale”

La produzione di farmaci richiede l’utilizzo di risorse preziose, tra cui l’energia e l’acqua, e Eli Lilly si impegna a ridurre l’impronta ambientale lungo tutto il ciclo di vita dei suoi prodotti.

Mo Behbahani, Associate VP Eli Lilly Italia – Direttore del sito di Sesto Fiorentino: “Nel sito di Sesto Fiorentino continuiamo a sviluppare tecnologie che offrono diverse soluzioni per migliorare, al tempo stesso, la nostra sostenibilità ambientale e la nostra efficienza energetica. L’impianto di trigenerazione è un esempio del nostro impegno. Abbiamo realizzato un investimento da nove milioni di euro, un paio di anni fa, per arrivare a garantire al sito il 9% di energia elettrica da queste nuove tecnologie e, al tempo stesso, migliorare la nostra efficienza energetica, riducendo i consumi del 15%. Nel giro di 10 anni abbiamo ridotto i consumi di energia del 60%. Sicuramente, quella dell’uso sostenibile delle risorse ambientali è la direzione in cui continueremo a muoverci”

La realizzazione dell’impianto di trigenerazione ha ricevuto il plauso anche del Governo italiano. Il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin: “Una scelta che lega indiscutibilmente competitività e ambiente, tutela dell’ecosistema e sicurezza nell’approvvigionamento energetico”.

Dal 1960, il sito di Sesto Fiorentino ha supportato la rete produttiva globale nella fornitura di farmaci a milioni di pazienti in tutto il mondo. Gli investimenti su questo sito sono un’ulteriore dimostrazione del profondo legame tra di Eli Lilly e l’Italia.