Farmaceutica, Menarini sigla accordo per IA in area oncologica

Firenze, 7 mar. (askanews) – “Abbiamo siglato da poco un accordo con un’azienda specializzata nella ricerca di farmaci attraverso l’intelligenza artificiale. L’intelligenza artificiale può essere di grande aiuto sempre insieme all’intelligenza umana per trovare migliori target e poi su questi target trovare la migliore molecola in grado di interagire. Quindi ci siamo mossi sempre nell’area dell’oncologia, sempre del tumore al seno, questo è il primo passo in questa area”. Così Lucia Aleotti, azionista e membro del Board di Menarini, in conferenza stampa a Firenze.