Farmaceutica, Pqe cresce e si potenzia con due nuove federazioni

Firenze, 18 lug. (askanews) – Leader nel settore dei servizi Lifesciences dal 1998, Pqe Group, società di consulenza con sede a Reggello, nel fiorentino, e presente in 28 paesi, cresce ancora ed espande il proprio portfolio di attività grazie all’ingresso nel capitale di due giovani ma già importanti realtà. La formula non è quella della classica acquisizione, ma più propriamente la “federazione”, che consente alle aziende new entry di espandersi facendo leva sui servizi di Pqe.

Riccardo Salvagnini, Senior Business Development Director di Pqe Group: “Le due aziende federate sono due importanti aziende che operano in due contesti geografici diversi. La prima è United Pharma Technologies, che è una Staffing Agency di base negli Stati Uniti, nel New Jersey, e che riteniamo essere un elemento chiave per l’espansione nel mercato statunitense proprio perché permette di avere disponibile un significativo volume di risorse che possono essere impiegate sul territorio.

L’altra azienda federata è Quintian Pharma, che è di base a Malta, e che eroga servizi di batch testing e batch release, che sono dei servizi estremamente importanti perché permettono alle aziende farmaceutiche extraeuropee di accedere al mercato europeo. Pertanto abbiamo aggiunto con la federazione di Quintian Pharma un ulteriore servizio nel nostro ampio portfolio”.

Quintian Pharma, nata a Malta, come start-up, nel 2015, per fornire servizi professionali al mondo dell’industria farmaceutica, permette ora a Pqe di coprire l’intero ciclo di vita dei farmaci, dalla sua concezione in fase clinica alla vera e propria distribuzione commerciale.

Claude Vella Bonanno, Managing director di Quintian Pharma: “Dal punto di vista di Quintian Pharma questa è una strepitosa opportunità. Ci dà proprio il salto in avanti per poter crescere, crescere molto, anche esponenzialmente: qualcosa che da soli non avremmo raggiunti mai, o dopo molti anni. Possiamo usufruire dei vari network di Pqe, della loro sales force, dei vari servizi che già offrono, cosicché potremmo dire che ci completiamo quasi a vicenda”.

Pqe Group prevede un anno straordinario dal punto di vita volumetrico, con un importante potenziamento della propria struttura e dei servizi erogati, nonché l’apertura in altri due Paesi: l’Argentina con un ufficio a Buenos Aires e in Australia, a Melbourne.

“Le regioni di maggiore espansione sono l’Argentina, dove abbiamo stabilito un’affiliata locale, di Pqe Group, che è operante ormai da febbraio di quest’anno. L’altra entità di significativa espansione è l’Australia. Abbiamo stabilito la local entity a Melbourne e prevediamo di erogare servizi dal terzo trimestre di quest’anno”.