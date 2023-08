Farmaci: Aifa, per oltre 60% italiani almeno una prescrizione nel 2022

Roma, 7 ago. (Adnkronos Salute) – Nel 2022 "più di 6 cittadini su 10 hanno ricevuto almeno una prescrizione di farmaci. È stata osservata una crescita della spesa pro capite e dei consumi con l’aumentare dell’età. In particolare la popolazione con più di 64 anni ha assorbito oltre il 60% della spesa e delle dosi. Le Regioni del Nord hanno registrato una prevalenza inferiore (63,1%) rispetto al Centro (68,4%) e al Sud Italia (69,5%)". E' quanto emerge dal Rapporto nazionale 2022 'L’uso dei farmaci in Italia', realizzato dall’Osservatorio nazionale sull’impiego dei Medicinali (OsMed) dell’Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato online.

"Il 45% della popolazione pediatrica ha ricevuto nel 2022 almeno una prescrizione di farmaci (il 61,4% dei bambini nella fascia di età prescolare). Rispetto all’anno 2021, si registra un incremento delle confezioni pro capite, concentrato maggiormente nei bambini tra i 6 e gli 11 anni di età, sebbene un aumento dei consumi abbia interessato tutte le fasce di età – sottolinea l'Aifa – I farmaci più prescritti restano gli antimicrobici per uso sistemico e quelli per l’apparato respiratorio; per entrambe le categorie si registra un forte incremento nei consumi".