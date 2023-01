Farmaci: Farmacieunite a Governo e Aifa, alert a medici su quelli non disponibili

Roma, 11 gen.

(Adnkronos Salute) – Un alert che indichi ai medici prescrittori la carenza del medicinale richiesto in modo che questi possano indicare immediatamente indicare, nelle ricette dei pazienti, farmaci alternativi. Questa la proposta di Maurizio Giacomazzi, segretario del sindacato nazionale Farmacieunite, che ha partecipato alla videoconferenza con i rappresentanti del Governo, del ministero della Salute, dell’Agenzia italiana del farmaco, delle organizzazioni sindacali di settore e delle Regioni, convocata ieri per gestire la carenza di molti farmaci.

"La diffusa mancanza di farmaci purtroppo continua in tutto il territorio nazionale – sottolinea Giacomazzi – ci sono carenze trasversali che interessano anche i più utilizzati come l’ibuprofene, ed altri. Io stesso ne ho avuto conferma con gli ultimi ordini effettuati per la mia farmacia, dove riscontro che la maggioranza di quelli che intendo ordinare non sono disponibili". Da qui la proposta dell'alert, per non arrivare in farmacia e scoprire poi che il medicinale prescritto non è disponibile.

"Questo già avviene in vari gestionali nel momento in cui si procede all’ordine – spiega – quindi perché non utilizzare lo stesso metodo anche per il medico? Qualora lo stesso ravvisi la criticità, o l’assenza del medicinale da prescrivere, può indicarne uno o più alternativi in quanto anche gli equivalenti non sempre sono disponibili. E’ una proposta che guarda in primis alle necessità dei pazienti – conclude Giacomazzi – e il farmacista professionista fornirà il farmaco all’utente nel più breve tempo possibile".