Farmaci: Gemmato, 'riforma Aifa entro qualche settimana'

Roma, 15 giu. (Adnkronos Salute) - "Penso e spero che la riforma dell'Agenzia italiana del farmaco possa vedere la luce non più tardi di qualche settimana". Così il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, intervenuto all'incontro Pharma & life sciences 20...

Roma, 15 giu. (Adnkronos Salute) – "Penso e spero che la riforma dell'Agenzia italiana del farmaco possa vedere la luce non più tardi di qualche settimana". Così il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, intervenuto all'incontro Pharma & life sciences 2023, organizzato in streaming dal Sole 24 ore.

Questa riforma "è stato uno dei primi atti di questo Governo, per rispondere a un'esigenza della filiera della farmaceutica" legata al "superamento di un impasse che esisteva all'interno dell'Aifa tra le due figure: direttore generale e presidente del Consiglio di amministrazione, quest'ultimo – un unicum- non aveva nemmeno la rappresentanza legale quindi portava in sè il seme di un 'ingessamento' importante", ha sottolineato.