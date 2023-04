Farmaci: Schillaci, 'lavoriamo per Aifa più moderna ed efficace...

Roma, 19 apr. (Adnkronos Salute) – Sull’Agenzia italiana del farmaco “stiamo lavorando per modernizzarla e per renderla più efficace e al passo con i tempi”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, rispondendo ai giornalisti a margine della presentazione del decreto suoi nuovi Livelli essenziali di assistenza (Lea) in una conferenza stampa al dicastero di Lungotevere a Ripa.