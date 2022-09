Farmacia Soccavo è nella top 20 dei migliori e-commerce “Salute Bellezza” secondo Casaleggio Associati

Un rilevante risultato che certifica, alla luce dei numeri, l’impegno di Farmacia Soccavo nella conquista della soddisfazione di ogni cliente.

Arriva un nuovo autorevole attestato di qualità per Farmacia Soccavo (www.farmaciasoccavo.it), e-commerce di CM FARMA S.r.l. del Dott. Mario Chiacchio. Ottiene il 18esimo posto nella classifica di Casaleggio Associati dei migliori siti di e-commerce in Italia, aggiornata al 23 agosto 2022, relativa al settore “Salute Bellezza”.

Casaleggio Associati, società specializzata nella consulenza in ambito digitale, ha selezionato i 100 portali e-commerce più popolari nel nostro Paese. Tra i criteri riportati figurano visitatori unici, tempo medio (durata media che una persona trascorre sul dominio nel corso di ogni visita) e frequenza di rimbalzo (percentuale di visitatori che abbandona il sito dopo aver visualizzato una sola pagina).

Un rilevante risultato che certifica, alla luce dei numeri, l’impegno di Farmacia Soccavo nella conquista della soddisfazione di ogni cliente. Alla base della proposta di www.farmaciasoccavo.it c’è infatti un team costituito interamente da farmacisti professionisti con anni di esperienza. Una presenza digitale concepita per garantire massima sicurezza e trasparenza: si tratta di una delle poche farmacie online ad aver conseguito l’autorizzazione dal Ministero della salute per la vendita di farmaci e parafarmaci online.

Insieme alla praticità di un acquisto in formato digitale che non è soggetto a vincoli di spazio e tempo, Farmacia Soccavo ha sviluppato una proposta di cui fanno parte i brand di riferimento del settore, presentati a condizioni competitive (con promozioni e offerte speciali) e accompagnati da spedizioni tracciate in tempo reale.

A fronte di dubbi o richieste di maggiori informazioni, la farmacia digitale mette a disposizione la consulenza di farmacisti esperti pronti a trovare la soluzione più indicata. Un’assistenza multi-canale.

Come scoprire tutte le prerogative dell’esperienza d’acquisto che ha portato Farmacia Soccavo tra gli e-commerce più popolari relativi al settore “Salute Bellezza”? Bastano pochi istanti, digitando www.farmaciasoccavo.it.