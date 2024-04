Farmindustria: garantire la migliore innovazione sanitaria

Roma, 10 apr. (askanews) – “La giornata di oggi rappresenta un momento di confronto tra l’industria e gli attori della politica e anche i tecnici, rispetto ad un’opportunità di garantire e continuare a garantire la migliore innovazione sanitaria, in termini di farmaci ai cittadini del nostro Paese, e anche lo sviluppo della tecnologia digitale e dell’intelligenza artificiale nell’analisi are i dati”, per “rendere quindi ancora più funzionale alla nazione il ruolo dell’industria farmaceutica, cuore pulsante dell’economia, della produzione industriale, dell’export e dell’innovazione. E quindi, superamento del payback, tempi di accesso più veloci e nuovi strumenti di attrazione degli investimenti per darci più capacità industriale”. Lo ha detto il presidente di Farmindustria, Marcello Cattani, a margine dell’evento ‘Health Shift’, promosso dalla Fondazione Mesit (Medicina Sociale e Innovazione Tecnologica). in collaborazione con CEIS-EEHTA (Centre for Economic and International Studies: Economic Evaluation and HTA, Università degli Studi di Roma Tor Vergata).