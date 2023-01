Roma, 28 gen. (Adnkronos) - “Siamo molto preoccupati per l'attacco alle sedi diplomatiche italiane in Germania e Spagna. Al personale delle nostre ambasciate tutta la nostra solidarietà e l'auspicio che venga fatta al più presto luce sulle dinamiche di queste azioni cri...

(Adnkronos) – “Siamo molto preoccupati per l'attacco alle sedi diplomatiche italiane in Germania e Spagna. Al personale delle nostre ambasciate tutta la nostra solidarietà e l'auspicio che venga fatta al più presto luce sulle dinamiche di queste azioni criminali”. Così Simona Malpezzi, capogruppo Pd al Senato, e Alessandro Alfieri, capogruppo Dem in commissione Esteri e Difesa.