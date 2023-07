Farnesina: Tajani a intitolazione edifici tribunale Salerno e al Giffoni Film Festival

Roma, 20 lug. (Adnkronos) – Il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani si recherà domani a Salerno per la cerimonia di intitolazione degli edifici che ospitano il tribunale civile e penale della città rispettivamente a Diego Tajani e Alfredo de Marsico, insigni giuristi e già Ministri di Grazia e Giustizia. Il Ministro Tajani si sposterà quindi a Postiglione, dove gli sarà concessa la cittadinanza onoraria da parte del Sindaco Carmine Cennamo, per poi presenziare alla 53ma edizione del Giffoni Film Festival, storica rassegna dedicata al cinema per bambini e ragazzi. Lo rende noto la Farnesina.

La visita alla Cittadella giudiziaria di Salerno costituirà l'occasione per ribadire il forte impegno della Farnesina alla più stretta collaborazione con la magistratura e con il Ministero di Giustizia per lo sviluppo di una efficace diplomazia giudiziaria. L’azione in questo senso si sviluppa attraverso attività, collaborazioni e negoziati bilaterali e multilaterali sui temi del contrasto al narcotraffico, alla corruzione, al riciclaggio e ai traffici illeciti, oltre che su assistenza giudiziaria, estradizione e trasferimento di detenuti. Questa azione congiunta, che si rivela componente fondamentale della nostra politica estera, specie sui temi dell’assistenza tecnica a paesi terzi sul contrasto alle mafie, si avvale di coordinamenti periodici come il tavolo inter-istituzionale anticorruzione e del fondamentale ruolo dei magistrati nelle missioni all’estero.

Al Giffoni Film Festival 2023, che con il motto “Indispensabili” ambisce a riconoscere il ruolo dei giovani per la costruzione di un futuro sostenibile, il Vice Presidente Tajani sarà impegnato in sessioni interattive con i molti giovani partecipanti alle giurie del Festival su temi legati alle sfide globali e alle aspettative verso il futuro, ma anche in presentazioni di start-up innovative del Giffoni Innovation Hub e visite al cantiere creativo di Giffoni, tra cui la Cittadella del Cinema e la Multimedia Valley. Sarà in tal modo ulteriormente consolidata la collaborazione già in corso con il Ministero degli Esteri che, nel contesto della priorità assegnata ad una efficace azione di diplomazia culturale, ambisce a sostenere la vocazione del Giffoni Film Festival all’internazionalizzazione.