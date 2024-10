Farnesina: Tajani, 'organizzeremo giornata dell'italianofonia'

Roma, 8 ott. (Adnkronos) – "Organizzeremo la giornata dell'italianofonia. Le scuole italiane contribuiscono a mantenere viva la nostra lingua. E' una cosa molto importante: mai abbandonare tradizioni e radici che ci legano all'Italia". Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani in videocollegamento da Buenos Aires alla presentazione, alla Farnesina, della XXIV edizione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo (Slim).

"C'è un legame indissolubile fra Italia e Argentina, sono fiero delle scuole italiane nel mondo. Il prossimo anno – ha annunciano Tajani – ho deciso di organizzare la giornata dell'italofonia alla quale parteciperanno la Svizzera, San Marino, il Vaticano, ma anche altri paesi dove la lingua italiana è conosciuta dalla maggior parte della popolazione, come l'Argentina e altri paesi dell'America Latina, Malta, Albania e altri paesi dei Balcani".

"Stavo pensando – ha detto ancora Tajani – di organizzare in Argentina nel 2026 la giornata dell'italofonia, in modo che si dia un segnale forte per l'amicizia che lega i nostri paesi, che non è soltanto 'amicizia', ma un legame fortissimo".