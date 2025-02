Farsettiarte, a Cortina le luci e gli spazi di Vittorio Corsini

Cortina d’Ampezzo, 24 feb. (askanews) – La galleria Farsettiarte a Cortina d’Ampezzo ha inaugurato una personale dedicata all’artista livornese Vittorio Corsini: in mostra una serie di lavori recenti, realizzati in un periodo compreso tra il 2018 e il 2022, che comprendono sculture e opere da parete incentrate su alcuni dei nuclei tematici fondanti della sua ricerca.

“Il lavoro di Vittorio Corsini – ha detto ad askanews la gallerista Sonia Farsetti – è sempre molto accogliente, lui fa anche molto riferimento, e anche lì ci saranno delle opere in vetro, che virano sul tema della casa, dell’abitazione, delle piccole case di vetro messe in bilico, c’è comunque un elemento sempre di accoglienza, non è mai respingente, è un’artista ormai molto ben conosciuto, docente a Brera a Milano, ha fatto moltissime personali e ci piace molto il suo lavoro”.

Il tema della luce è importante in Corsini, così come quello, molteplice, dello spazio, che in molti casi è letteralmente spazio abitato. E a queste suggestioni si collega anche l’asta che Farsetti propone dal 25 febbraio al 6 marzo, dedicato al design e intitolata “La casa dell’architetto”. Diciamo che ci siamo un po’ divertiti con la committenza a fare questo gioco della Casa dell’architetto – ha aggiunto Sonia Farsetti – quindi abbiamo messo in asta oggetti di design: ci saranno opere di Colombo, di Sottsass, ma abbiamo aggiunto anche tutta una parte di oggettistica che può far parte anche della casa, è come l’architetto ha visto la sua casa”.

Una casa che vive di oggetti e arte e che sembra rappresentare anche lo spirito con cui Farsetti si pone sulla scena culturale e sul mercato.