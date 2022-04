Fascismo: D'Elia, 'ricordo donne vittime nazifascisti ci pone al fianco popolo ucraino'

Roma, 7 apr. (Adnkronos) – "Clorinda Falsetti, Italia Ferracci, Esperia Pellegrini, Elvira Ferrante, Eulalia Fiorentino, Elettra Maria Giardini, Concetta Piazza, Assunta Maria Izzi, Arialda Pistolesi, Silvia Loggreolo. Questi i nomi delle 10 donne che il 7 aprile del 1944 hanno avuto il coraggio di ribellarsi alla follia nazifascista per rivendicare il diritto al pane e sono state barbaramente trucidate sul Ponte dell’Industria a Roma.

Donne che hanno pagato con la vita la loro ribellione alla fame". Così in un post su Facebook Cecilia D’Ellia, portavoce della Conferenza delle donne democratiche e responsabile Parità nella Segreteria del Pd.

"Del loro destino e dell’atrocità della guerra, custodiamo e onoriamo la memoria. La guerra, come ci mostrano le terribili immagini che arrivano dall’Ucraina, porta sempre lutti, fame e sofferenze. Per questo siamo impegnati al fianco del popolo ucraino, per ogni azione e iniziativa diplomatica che metta fine alla guerra scatenata da Putin".