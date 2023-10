Fascismo: Fratoianni, 'giusta e necessaria pdl contro propaganda neofascista'

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – "Questa proposta di legge è giusta e necessaria, ed è giusto che si lavori alla massima convergenza. Siamo davanti a un fenomeno che cresce, la propaganda neofascista sulla rete non è marginale, si sono intensificate intimidazioni minacce ed aggressioni di carattere neofascista, a cui occorre mettere un argine. Deve essere chiaro che nel nostro Paese propaganda e iniziative neofasciste non possono essere tollerate". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra, fra i sottoscrittori della proposta di legge contro la propaganda fascista presentata oggi insieme ai deputati del Pd e al presidente nazionale dell’Anpi.

"È una battaglia fondamentale – prosegue -, ma l’impegno contro il fascismo e il neonazismo di ritorno è un impegno che vive se vive innanzitutto nella ricostruzione non solo di un’iniziativa politica e sociale nel Paese, ma anche nella capacità di leggere alcuni degli elementi e dei fenomeni attorno a cui hanno costruito una capacità di presenza aggregazioni di estrema destra. Cosa è successo, perché ad un certo punto in particolare fra i giovani propaganda e slogan di questo genere hanno attratto? Che tipo di risposte occorre dare agli elementi di crisi, alla paura crescente di fronte alla rottura di legami sociali e comunitari? . Su tutto questo le destre estreme non solo in Italia ma nel mondo hanno ricostruito un’iniziativa molto forte".

"Mentre facciamo questa giusta battaglia in Parlamento per aggiornare e rendere più efficace il nostro sistema normativo contro i fascismi, dobbiamo contemporaneamente non perdere di vista anche questo aspetto culturale e sociale", conclude Fratoianni.