Fascismo: Silvestri, 'da Valditara parole indegne, si scusi'

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - “Le parole che il ministro Valditara ha rivolto alla preside del liceo Da Vinci di Firenze sono indegne per chi ricopre un ruolo istituzionale tanto importante, e lo sono ancor di più perché prive di una condanna per la vile aggressione squadrista subi...

Roma, 24 feb.

(Adnkronos) – “Le parole che il ministro Valditara ha rivolto alla preside del liceo Da Vinci di Firenze sono indegne per chi ricopre un ruolo istituzionale tanto importante, e lo sono ancor di più perché prive di una condanna per la vile aggressione squadrista subita da alcuni studenti”. Lo afferma Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera M5S.

“Le minacce di 'provvedimenti' rivolte da Valditara alla preside, la quale ha semplicemente ribadito ai ragazzi i valori costituzionali sui quali lo stesso ministro ha giurato, sono inaccettabili e richiedono delle scuse immediate.

Dopo le dichiarazioni sulle 'umiliazioni costruttive', ora Valditara commette un altro scivolone e ribadisce per l’ennesima volta la sua profonda e allarmante inadeguatezza per il ruolo che ricopre. A un ministro dell’Istruzione, tra gli altri, dovrebbe spettare anche il compito di essere un esempio virtuoso per milioni di ragazze e ragazzi. E il suo è pessimo”, conclude.