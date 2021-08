Fascismo: Vito, 'centrodestra chieda dimissioni Durigon'

Roma, 12 ago (Adnkronos) – "Sono sempre più convinto della necessità delle dimissioni del Sottosegretario Durigon. E sono pure sempre più convinto, che dovrebbe essere proprio la Lega e tutto il centrodestra a chiederle, senza lasciare l'iniziativa alla sinistra o mettere in difficoltà il Presidente Draghi".

Lo dice Elio Vito, deputato di Forza Italia.

"Abbiamo sempre giustamente rivendicato come i governi presieduti da Silvio Berlusconi, siano stati quelli che hanno adottato i provvedimenti più duri per combattere la mafia e la criminalità organizzata -prosegue-. Meritoriamente sia Salvini, anche da ministro dell'Interno, sia Meloni hanno sempre dichiarato e mostrato concretamente di volersi ispirare a figure come quelle di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino. È oggi il caso di mettere in ombra tutto questo, solo per difendere un Sottosegretario, dopo le sue gravi, infelici ed inopportune pubbliche dichiarazioni?".