Fast and Furious 10: arriva il rifiuto ufficiale di Dwayne Johnson

Scossone per la famosissima saga di Fast and Furious: Dwayne Johnson, in arte The Rock, ha rifiutato l’invito di Vin Diesel a partecipare al decimo episodio.

Fast and Furious 10, il rifiuto di Dwayne Johnson: la saga perde uno dei protagonisti più amati

Fast and Furius è una delle saghe di film più amate degli ultimi anni da grandi e piccini, arrivata ormai a ben 9 episodi già pubblicati. Con l’idea di un decimo film all’orizzonte si sta già pensando a formare un cast di eccezione. Cast che dovrà però fare a meno di Dwayne Johnson, uno degli attori principali di Fast and Furious.

Fast and Furious 10, il rifiuto di Dwayne Johnson: le parole di The Rock

The Rock ha infatti rifiutato ufficialmente l’invito che gli era stato fatto da Vin Diesel, e lo ha fatto ai microfoni della CNN: “Ho detto direttamente a Vin Diesel che non sarei tornato nel franchise. Sono sicuro delle mie parole, ed ho dichiarato che avrei sempre supportato il cast ed il franchise, ma non ci sono possibilità che io possa tornare. Il post di Vin Diesel è un esempio del suo modo di essere manipolatore.

Non mi è piaciuto il fatto che abbia coinvolto i suoi figli, così come la morte di Paul Walker. Bisognerebbe lasciare fuori certe cose. Abbiamo già parlato mesi fa di tutto questo e siamo arrivati ad una chiara conclusione.”

Fast and Furious 10, il rifiuto di Dwayne Johnson: l’invito di Vin Diesel

Vin Diesel, conosciuto nel film come Dominic Toretto, da parte sua ha provato a convincere The Rock, per il momento senza risultati: “Fratellino mio, Dwayne… il tempo è giunto.

Il mondo aspetta il finale di Fast 10. Come sai, i miei figli ti chiamano Zio Dwayne a casa mia. Non c’è un Natale che passa senza che vi facciate gli auguri… ma il tempo è giunto.

Il retaggio attende. Ti dissi anni fa che stavo per mantenere la mia promessa a Pablo. Prometto che riusciremmo a raggiungere e creare il miglior Fast nel finale del 10! E lo dico col cuore… ma tu devi farti sentire, non lasciare il franchise in sospeso perché hai un ruolo molto importante da giocare. Hobbs non può essere interpretato da nessun altro. Spero che coglierai l’occasione e compirai il tuo destino.”