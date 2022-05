Fauci annuncia un’altra pandemia e fa i complimenti a Draghi

Fauci annuncia un’altra pandemia: "Dobbiamo cooperare per rispondere nel modo migliore possibile ed essere aperti alla condivisione di informazioni"

In una intervista a Rainews in arrivo e nell’imminenza dell’arrivo di Mario Draghi a Washington per un bilaterale con Joe Biden sulla guerra Anthony Fauci annuncia un’altra pandemia e fa i complimenti al premier italiano per come ha gestito il covid in Italia.

Il consigliere sanitario della Casa Bianca punta sulla cooperazione per debellare minacce future e spiega senza mezzi termini: “Un’altra pandemia arriverà. E il mondo deve farsi trovare preparato”.

Fauci annuncia un’altra pandemia

Ha spiegato l’immunologo Usa: “Non c’è dubbio che ci sarà un’altra pandemia. Dobbiamo cooperare per rispondere nel modo migliore possibile. Da questa esperienza abbiamo appreso l’importanza di essere cooperativi, collaborativi, di essere aperti alla condivisione di informazioni in modo che come comunità globale possiamo rispondere nel modo migliore possibile”.

Il “buon lavoro” fatto dall’Italia

E in ordine all’Italia ed a Mario Draghi? “Dirò a Draghi quello che ho già detto a Roberto Speranza: l’Italia ha bisogno di continuare a fare il buon lavoro che ha già fatto con la campagna vaccinale, ha messo in campo le risorse delle buone pratiche di salute pubblica”. E in chiosa: “Bisogna continuare a incoraggiare i cittadini italiani che ancora non lo hanno fatto a vaccinarsi e chi si è vaccinato di proseguire con la dose di richiamo quando ci saranno le condizioni per farlo”.