Fazzolari (Fdi): aumento tetto contante già in legge di bilancio

Roma, 26 ott. (askanews) – “L’aumento al tetto del contante è da sempre nel programma di Fratelli d’Italia, del centro-destra. Lo faremo già nella prima legge di bilancio, non ha nessun collegamento con la lotta all’evasione e questo lo dice anche Bankitalia, quindi. La lotta all’evasione verrà fatta. Come abbiamo detto nessun condono, non c’è una tregua fiscale, come previsto nel programma, chi ha pagato le tasse nei tempi e nei modi pagherà sempre meno di chi non ha pagato nei tempi e nei modi”: così Giovanbattista Fazzolari, senatore di Fratelli d’Italia, arrivando a palazzo Madama.

“Ma chi non ha pagato nei tempi e nei modi e oggi rischia di chiudere la propria attività, avrà la possibilità di mettersi in regola con il fisco senza dover chiudere l’attività, licenziare i propri dipendenti, e quindi avere un aggravio ulteriore per le casse dello Stato”, ha aggiunto, mentre la Lega ha depositato un progetto di legge per alzare il tetto del contante a 10mila euro.