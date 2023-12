Fdi: Atreju 'rinomina' viali Castel Sant'Angelo, c'è 'piazza Orgoglio italiano' dedicata a Meloni

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Atreju 'rinomina' i viali dei giardini di Castel Sant'Angelo per omaggiare alcuni nomi della tradizione culturale della destra e la premier Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia, impegnata a Bruxelles in queste ore. Così tra le targhe p...

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – Atreju 'rinomina' i viali dei giardini di Castel Sant'Angelo per omaggiare alcuni nomi della tradizione culturale della destra e la premier Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia, impegnata a Bruxelles in queste ore. Così tra le targhe posizionate sui muretti della villa, trova posto il nome di Giorgio Perlasca, il prefetto nominato 'Giusto tra le nazioni', che salvò dallo sterminio migliaia ebrei, ma anche quello di scrittori come Giovanni Guareschi, l'ideatore di 'Peppone e Don Camillo' e Giuseppe Prezzolini. La piazza ("dell'orgoglio italiano") che separa le due sale allestite per i dibattiti vede presenti alcuni pannelli che raccontano poi i viaggi internazionali del premier, sottolineando a caratteri cubitali che 'con Meloni c'è più Italia nel mondo'.