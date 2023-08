Fdi: Berrino, 'da Fatto ennesima vignetta irriguardosa'

Roma, 26 ago. (Adnkronos) - “Il Fatto Quotidiano ancora una volta si distingue per una irriguardosa vignetta che, invece di far ridere, fa riflettere su come ogni argomento sia utilizzato contro l’avversario politico. Una vignetta ancora una volta offensiva nei confronti delle donne. Irr...

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “Il Fatto Quotidiano ancora una volta si distingue per una irriguardosa vignetta che, invece di far ridere, fa riflettere su come ogni argomento sia utilizzato contro l’avversario politico. Una vignetta ancora una volta offensiva nei confronti delle donne. Irriguardosa nei confronti dei figli. Irriguardosa e basta. Pari e patta per essere nel letto con una persona di colore? No, la poltica e neppure la satira può scadere così in basso”. Così il senatore di Fratelli d’Italia, Gianni Berrino.