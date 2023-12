Fdi: Bonelli, 'Abascal ad Atreju? Avevo accettato invito ma ora declino'**

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – “Avevo accettato invito da parte di Fratelli d’Italia a partecipare al dibattito di Atreju sul tema della transizione ecologica insieme al ministro Pichetto Fratin e ad altri esponenti del partito di Giorgia Meloni. Ovviamente ero consapevole delle enormi distanze ma avevo deciso di confrontarmi civilmente anche con chi aveva posizione diverse dalle mie in una dialettica democratica". Così il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

"Apprendo oggi che il leader di Vox Jose Abascal ha evocato per il premier spagnolo Sanchez lo scenario simile a quello di 'Piazzale Loreto', affermando ‘ci sarà un dato momento in cui il popolo lo vorrà impiccare per i piedi’. A queste gravi parole non solo non ci sono state prese di distanza da parte di Giorgia Meloni ma proprio Abascal é stato invitato a concludere la festa Atreju. Questo é assolutamente inammissibile e indecente e pertanto comunico che declinerò l’invito a partecipare venerdì al dibattito".