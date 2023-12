Fdi: Calenda, 'Abascal ad Atreju? Mi confronto con Urso, non condivido alleanze Meloni'**

**Fdi: Calenda, 'Abascal ad Atreju? Mi confronto con Urso, non condivido...

**Fdi: Calenda, 'Abascal ad Atreju? Mi confronto con Urso, non condivido...

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Io faccio un confronto con Urso sulla politica industriale. Ovviamente non condivido nulla delle alleanze della Meloni in Ue. Ma non è questo il tema del dibattito". Carlo Calenda, interpellato dall'Adnkronos, risponde così sulla presenza del...