Fdi: Calenda, 'Musk e Vox pessimi ma io a confronto con Urso non con branco pazzi'**

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – "Che non vada ad Atreju sono fatti della Schlein. L'anno scorso c'è andato solo Letta, e le posizioni di Meloni prima delle elezioni erano più radicali. Io non vado a fare politica ma ad avere un confronto con il ministro Urso sulla politica industriale del governo, quasi prossima allo zero". Così il leader di Azione Carlo Calenda intervenendo a Otto e mezzo su La7.

"Ho il dovere di farlo perché penso che gli avversari bisogna affrontarli come tali e significa essere obiettivi e cercare sempre il confronto di merito. La mia considerazione di Musk e del leader di Vox è pessima, ma allora decidiamo di non discutere niente nel merito con questo governo? E' una via facile che la sinistra prende sempre. Vado a parlare con Urso, non con un branco di pazzi."