Fdi: Crosetto, 'diamo futuro a nome Italia, c'è made in Italy non made in France'

Roma, 2 lug. (Adnkronos) – "Dietro il nome Italia c'è il Colosseo, c'è Giulio Cesare, c'è Michelangelo, ci sono Tiziano, Raffaello, c'è anche Armani, c'è anche Ferrari, ci sono più di duemila anni di storia, che hanno incastonato in quel nome una grandezza che nessun altro nome di nazione porta nel mondo. E portare quel nome, rappresentare quel nome non è solo un onore, è un onere per ognuno di noi, perché quella storia che abbiamo ereditato dobbiamo meritarcela tutti i giorni, dobbiamo valorizzarla, dobbiamo farla crescere". Lo affermando il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo a Fenix, manifestazione di Gioventù nazionale.

"Noi -ha aggiunto- siamo quello, non esiste un paragone con il made in Italy", ad esempio "il made in France. Lo dico con rispetto dei francesi che hanno una grande storia, ma non evoca le stesse cose, evoca cose grandiose, ma nessun altro nome evoca la somma di cose che evoca l'Italia. Non per una sfida, ma perchè quando c'era il Colosseo là non c'era molto, perchè la Ferrari è nata qua, perchè la moda e il design sono nati qua. Certo, il vino hanno iniziato a farlo loro meglio, ma li abbiamo subito recuperati".

"Al di là della battuta, il nome Italia -ha concluso Crosetto- è tanta roba, trattiamolo con il rispetto che merita, ma soprattutto mettiamoci nell'ottica di dargli un futuro che sia all'altezza del passato, questo è il nostro compito, questo è il vostro compito principale".