Fdi: De Maria (Pd), 'Meloni chiarisca su inchiesta Fanpage'

Roma, 1 ott. (Adnkronos) – “Leggo che Giorgia Meloni si indigna per le parole del professor Morrone su Fratelli d'Italia. Vuole dimostrare che non c'è ragione di parlare di neofascismo riferendosi a Fratelli d'Italia? Invece di far chiedere ai suoi parlamentari di togliere la cattedra a un docente universitario, dica parole chiare e nette su quanto emerge dall'inchiesta di Fanpage su Fdi di Milano e assuma gli atti politici conseguenti”.

Lo ha scritto su Facebook, Andrea De Maria, parlamentare Pd, segretario d’Aula della Camera.