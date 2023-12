Fdi: domenica congresso cittadino a Palermo, si eleggerà il Presidente

Palermo, 1 dic. (Adnkronos) - Prenderanno il via domenica 3 dicembre alle 9.30 presso l’hotel Astoria di Palermo, via Montepellegrino, i lavori del congresso cittadino di Fratelli d’Italia per l’elezione del presidente e dei 13 dirigenti del partito, ai quali si aggiungeranno quell...

Palermo, 1 dic. (Adnkronos) – Prenderanno il via domenica 3 dicembre alle 9.30 presso l’hotel Astoria di Palermo, via Montepellegrino, i lavori del congresso cittadino di Fratelli d’Italia per l’elezione del presidente e dei 13 dirigenti del partito, ai quali si aggiungeranno quelli di nomina fiduciaria. Durante la mattinata sarà dato ampio spazio al dibattito, per illustrare le attività messe a segno in questi anni e le proposte programmatiche per il quadriennio che seguirà. A partire dalle 13 prenderanno il via le operazioni di voto, riservate a tutti gli iscritti di Palermo al partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che si concluderanno alle 20:00 per dare inizio alle operazioni di spoglio.

"In questi anni come coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, afferma Francesco Scarpinato, il mio impegno è stato un costante dialogo con la città. Attraverso un ascolto attento e continuo, abbiamo trasformato idee in azioni concrete. Ogni iniziativa è stata orientata a rendere realtà le esigenze della nostra comunità. Ho avuto l’onore di traghettare questo partito da piccole percentuali all’essere primo partito d’Italia. Auspico che il nuovo coordinatore porti avanti questo impegno, continuando a tradurre le esigenze cittadine in azioni tangibili che migliorino la nostra città adesso che, dopo anni di opposizione costruttiva, governiamo Palermo". Saranno presenti esponenti del governo regionale, parlamentari nazionali e regionali, oltre che eletti ed amministratori locali.