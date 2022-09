Fdi, Donzelli: Meloni impegnata a lavorare per l’Italia

Roma, 26 set. (askanews) – “No, sinceramente Giorgia in questo momento è impegnata a lavorare per l’Italia, per la responsabilità che gli italiani le hanno attribuito e quindi al momento, probabilmente, non avrebbe neanche avuto niente di concreto da comunicare alla stampa”. Così Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, ha risposto ad askanews che al comitato elettorale allestito all’Hotel Parco dei Principi gli chiedeva se l’assenza della leader Giorgia Meloni alla conferenza stampa sui risultati elettorali fosse un modo per non oscurare le nuove leve del partito, alcune delle quali entreranno per la prima volta in Parlamento.

“Comunque noi da sempre abbiamo attenzione ai movimenti giovanili – ha aggiunto Donzelli -, anche perché la nostra formazione e la nostra scuola principale, la nostra palestra politica è quella: quasi tutta la classe dirigente di Fratelli d’Italia ha una esperienza precedente nei movimenti giovanili”.