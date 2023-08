Fdi: Donzelli, 'scomparsa Morra ci addolora, perdiamo un esempio'

Roma, 5 ago. (Adnkronos) - "Oggi per Fratelli d'Italia è una giornata molto triste: Giandonato Morra, dopo aver lottato con una lunga malattia, ci lascia e lascia una comunità a cui ha regalato lunghi anni della sua vita. La sua scomparsa ci addolora profondamente: a tutta la...

Roma, 5 ago. (Adnkronos) – "Oggi per Fratelli d'Italia è una giornata molto triste: Giandonato Morra, dopo aver lottato con una lunga malattia, ci lascia e lascia una comunità a cui ha regalato lunghi anni della sua vita. La sua scomparsa ci addolora profondamente: a tutta la sua famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze e la nostra vicinanza. Se ne va un uomo buono e onesto, un esempio di generosità e passione politica. E' stato dirigente apicale di Fratelli d'Italia, ricoprendo anche l'incarico di membro dell'esecutivo nazionale del partito. Aveva lasciato il ruolo per assumere l'incarico di difensore civico della regione Abruzzo. Una lunga carriera politica la sua, corredata da numerose esperienze, ma senza mai abbandonare i valori di cui è stato sempre portatore. Addio Giandonato". Lo afferma in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli.