Fdi: Donzelli, 'sinistra intollerante vuole mettere a tacere a nostra festa chi non pensa come loro'

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Atreju "è una festa incentrata al dialogo, abbiamo sempre accolto tutti, ascoltato tutti, aperto le porte a tutti. La sinistra si è messa a scegliere chi dovevamo invitare e cosa doveva dire Abascal in Spagna per poter essere invitato ad Atreju. Qui si ...

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – Atreju "è una festa incentrata al dialogo, abbiamo sempre accolto tutti, ascoltato tutti, aperto le porte a tutti. La sinistra si è messa a scegliere chi dovevamo invitare e cosa doveva dire Abascal in Spagna per poter essere invitato ad Atreju. Qui si vede plasticamente la differenza tra noi e loro, noi siamo così tolleranti che invitiamo tutti e anche se qualcuno dice di no non ci offendiamo. Loro sono così intolleranti che vogliono mettere a tacere chi non la pensa come loro anche alla nostra festa". Lo ha affermato Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia, ospite di 'Agorà' su Raitre.