Fdi: Faraone (Iv), 'problema Meloni è Ferragni? Pensi a italiani'

(Adnkronos) – "Chiara Ferragni è il principale problema di Giorgia Meloni. Invece di parlare dell’Italia, del suo sviluppo, del lavoro, parla dell’influencer". Lo scrive su X Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera.

"La presidente del Consiglio non avverte la responsabilità del suo ruolo, piuttosto la scimmiotta, la sfida, cerca quasi di rubarle il lavoro. E poi chiude dicendo che proveranno a fermarla in tutti i modi ma lei non mollerà. Gli italiani come follower, lei come Rambo, la realtà è un’altra cosa", conclude.