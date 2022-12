Fdi: festeggia 10 anni in Piazza del Popolo: 3 nomi in pole per la corsa nel Lazio

Fdi: festeggia 10 anni in Piazza del Popolo: 3 nomi in pole per la corsa nel ...

Roma, 6 dic.

(Adnkronos) – Festeggia 10 anni Fratelli d'Italia, partito nato il 16 dicembre del 2012. La formazione guidata da Giorgia Meloni, oggi anche premier, sceglie Piazza del Popolo per la tre giorni che vedrà la comunità del primo partito italiano incontrarsi nel cuore di Roma, dal 15 al 17 dicembre. Sono '10 anni di amore per l’Italia', si legge nei manifesti che mostrano il volto di Meloni. 'Costruiamo l’Italia del futuro', aggiunge l’invito che circola sui canali social dei Fratelli d'Italia.

Un passato da ricordare, per una forza che in dieci anni è arrivata al 26% delle ultime elezioni, lo scorso 25 settembre. Oggi a Palazzo Chigi con la sua leader. Ma anche progetti per il futuro, a partire dalla competizione nel Lazio, per il dopo Zingaretti.

Rumors insistenti assicurano che proprio dalla piazza simbolo della destra, dove Meloni, assieme agli alleati Salvini e Berlusconi, aveva chiuso il 25 settembre la campagna per le politiche, potrebbe essere reso noto il nome del candidato unitario per la Pisana, in quota Fdi.

Da via della Scrofa, si ragiona su un profilo politico, i nomi in campo sono quelli di Nicola Procaccini, europarlamentare ed ex primo cittadino di Terracina, quello di Paolo Trancassini, deputato reatino e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, a cui si aggiunge quello di Chiara Colosimo, fedelissima di Giorgia Meloni, già consigliera regionale nell’epoca Zingaretti.