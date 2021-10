FdI, Fidanza e il “barone nero” Lavarini indagati per finanziamento illecito al partito e riciclaggio

Il politico di FdI, Fidanza, e il “barone nero” Lavarini risultano indagati per finanziamento illecito al partito e riciclaggio dalla Procura di Milano.

Il politico ed europarlamentare di Fratelli d’Italia, Carlo Fidanza, e il “barone nero” Roberto Jonghi Lavarini risultano essere indagati per riciclaggio e finanziamento illecito al partito, in relazione all’inchiesta della Procura di Milano. L’inchiesta è stata aperta in seguito alla diffusione della video inchiesta sulla “lobby nera” realizzata da Fanpage.

In questo contesto, è stato rivelato anche che il “barone nero” Roberto Jonghi Lavarini è stato perquisito dagli uomini della Guardia di Finanza.