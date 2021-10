FdI: Formigli, 'Meloni per esserci voleva vedere 100 ore di girato, ma da Del Debbio non servono'

Roma, 7 ott. (Adnkronos) – "Giorgia Meloni stasera non viene a 'Piazzapulita' e va da Del Debbio? Ha detto che sarebbe venuta da noi soltanto dopo aver visionato 100 ore di girato, evidentemente era necessario visionarle solo se veniva da noi, se va altrove mi pare di capire che non ce ne sia bisogno per rispondere alle domande".

Così Corrado Formigli all'Adnkronos, commentando l'assenza di Giorgia Meloni dalla trasmissione che conduce, 'Piazzapulita', per essere invece presente a 'Dritto e Rovescio' condotto da Paolo Del Debbio.