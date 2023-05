Fdi: Foti, 'intervenire su fuga cervelli, presentata pdl'

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Quello della fuga dei cervelli dalla nostra Nazione è un grave problema. Su questo anche io ho presentato un proposta di legge per farli rientrare in Italia e per evitare che, una volta rientrati, se ne vadano di nuovo. Quando queste intelligenze partono per ...

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – "Quello della fuga dei cervelli dalla nostra Nazione è un grave problema. Su questo anche io ho presentato un proposta di legge per farli rientrare in Italia e per evitare che, una volta rientrati, se ne vadano di nuovo. Quando queste intelligenze partono per andare all’estero è una sconfitta pesante per lo Stato che ha investito sulla loro formazione. È fondamentale intervenire su questo”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti, ospite del TG4.